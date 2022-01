Venera je ena najsvetlejših zvezd na nočnem nebu. Ko se pojavi ob večerih, je Večernica. Ko se potopi pod obzorje, da bi se pojavila nekaj tednov pozneje v zgodnjih jutranjih urah, pa jo imenujemo Danica. Prehod Večernice je prehod smrti in ponovnega rojstva. Venera zapusti večerno nebo, da bi se ponovno rodila pod sončno svetlobo. Predstavlja naše srce, sposobnost, da ljubimo in smo ljubljeni, ter naše odnose. Vsa ta področja so zdaj pripravljena na ponovno rojstvo. Vsakih osem let Venera zapleše z Zemljo in tvori popoln geometrijski vzorec, ki se imenuje Venerina vrtnica ali Venerin pentagr...