Čas za sanjarjenje in postavljanje vizije

Petek, 1. 1.

Merkur in Neptun bosta spodbujala sanjarjenje in nas klicala k lenarjenju in počitku, a ker bomo imeli po drugi strani z Luno v levu veliko energije, se lahko odpravimo tudi na izlet, pri čemer bodimo previdni na cesti.

Sobota, 2. 1.

Naredite si prijeten dan, energije bodo prave za to. Luna bo večji del dneva še v ognjenem levu, zato bomo iskali užitke. Ker se poveže z Venero in Marsom, bo čas naklonjen tudi ljubezni. Veliko energije bomo imeli.

Nedelja, 3. 1.

Čutili bomo, da se prazniki iztekajo in nas čakajo obveznosti, s pridno Luno v devici pa se jih bomo morda kar lotili. Odprite se novim idejam, saj bo Lunin trigon na Uran prinesel nov veter, nov pogled na situacijo.

Ponedeljek, 4. 1.

Kljub prizadevnosti in trudu je dopoldne pri delu povečana možnost napak, nesporazumov, zmede, zato vse pomembno dvakrat preverite. Potegnite delo v večer, če bo treba, energije za to bo dovolj.

Torek, 5. 1.

Zavihajmo rokave in najprej opravimo svoje obveznosti, da bomo popoldne in zvečer lahko uživali. Luna se namreč za Saturnom lepo poveže z Jupitrom in prinaša veselje, dobre novice, srečo, zadovoljstvo …

Sreda, 6. 1.

Dopoldne bomo morali sicer premagati nekaj težav, lahko nas ujezi, da ne bomo mogli najti ravnovesja. Ne računajte, da boste z vsemi usklajeno sodelovali in se vse dogovorili, čeprav si boste to želeli.

Prvi dan novega leta je kot nalašč za sanjarjenje in postavljanje vizije, kaj si želite v prihodnosti, saj se Merkur s sekstilom poveže z Neptunom, v ponedeljek, ko bo na Plutonu, pa je čas, da se odločite za hujšanje ali opustite kakšno drugo slabo navado, škodljiv način razmišljanja ali prekinete odnos, v katerem vedno potegnete kratko.V prvi delovni teden bomo sicer stopili kozorogovsko resni, saj sta Sonce in Merkur v tem znamenju. Praznična sproščenost se bo umaknila in lahko nas spet doletijo koronske omejitve. Ker je Venera še vedno v strelcu, si lahko z drobnimi užitki podaljšate vzdušje veselega decembra doma, zastavite si nove potovalne cilje in naredite korak naprej, če vam je nekdo všeč.V četrtek bo Mars, ki je bil vse od poletja v ovnu in kvadratih s Saturnom, Plutonom in Jupitrom netil bojevitost, upor ter pregreval strasti, končno vstopil v bika in prinesel več stabilnosti. Odločneje in manj na nož bomo uveljavljali svojo voljo.