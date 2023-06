Čas za reševanje družinskih problemov

Poletje morda ne bo samo sprostitev in počitek, prinaša namreč tudi bolj razburljive elemente, ki vam lahko dobro pretresejo življenje. Vse se bo vrtelo okoli odnosov, ukvarjali se boste s postavitvijo temeljev v življenju. Odločali se boste, kakšno družino si želite in kakšno vlogo boste v njej igrali, lahko se boste spogledovali z novim izobraževanjem in smerjo dela. Z julijem vstopamo v nov veliki ciklus tega leta, v ciklus družine, skupnosti in duhovnega razvoja.