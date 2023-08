Čas za razmišljanje zunaj okvirjev (Suzy)

Sonce 23. avgusta vstopi v devico, kjer ostane vse do jesenskega enakonočja 23. septembra. Vaš fokus se bo s sijočega odra preusmeril na majhne podrobnosti življenja. Energija vas podpira, da poskrbite za praktične stvari. To bo idealen čas za organizacijo, urejanje podrobnosti in izboljšanje komunikacije na delovnem mestu. Bolj boste organizirani, bolj boste ponosni na svoje opravljeno delo, vsa opravila bodo povezana tudi z zdravjem, ki ga v tem času lahko okrepite. To bo faza učenja ponižnosti in pretiranega perfekcionizma. Tudi čas prizemljene praktičnosti bo, ko namenite čas in energijo ...