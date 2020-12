Čas si krajšajo tudi s plesom

Televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih rad poudari, da neznansko uživa v družbi svojih čudovitih otrok, najstnikov Rose in Dana ter devetletne Lile, ki ji nikoli ne zmanjka idej, kako zabavati očeta in mamo Laro. Pa vendarle za zabavo te dni pri Romihovih skrbi predvsem najstarejša Rosa, ki je letos dopolnila sladkih šestnajst let. Mladenka namreč sledi novodobnim spletnim trendom, zato je svoji družini približala koreografije z aplikacije tiktok, ki je prevzela najstnike po vsem svetu. Rosa je svoje družinske člane prepričala, da so se postavili pred objektiv njenega telefona, in skupaj zaplesali na božično pesem, ob tem pa so se noro zabavali.



Očka Boštjan je priznal, da so v koreografiji, ki jo je sestavila Rosa, neznansko uživali in se med plesanjem nasmejali do solz, skupinski ples pa bodo zagotovo še kdaj ponovili.