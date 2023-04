Čas med mrki: Bodite pripravljeni na nepričakovano

Smo v času med mrki in intenzivnost energij je na vrhuncu. Trenutno živimo času močne preobrazbe, ki jo čutite na različnih področjih življenja in ravneh zavesti. Mrki so sprožilci karmične osi in oznanjajo pomembno obdobje energijskih prehodov in astrološko pomembnih dogodkov. Delujejo kot smerokaz in s tem odpirajo vrata za preobrazbo. Tako sončni kot lunin mrk sta zelo pomembna in 20. aprila, na dan prvega, smo stopili v močan nov ciklus.