Julij je dobil ime po rimskemu cesarju Juliju Cezarju. Je mesec ognjene energije, vročih poletnih dni, glavni organ, ki potrebuje pozornost, je srce, julijska barva je rdeča, njegov kristal rubin. Pitje vode oziroma studenčnice je zelo pomembno, zeleni čaj bo ohladil naš um, če bo ta želel iti po svoje in ne slediti srcu, čaj koprive pa prečistil kri. To je mesec sedme kronske čakre, ki je most med fizičnim in duhovnim in se lahko varno odpre le, ko smo dovolj prizemljeni. Bosa hoja je odlično orodje za to. Hrepenenje po več Z julijem vstopamo v naslednjih šest mesecev leta 2023, ki je leto s...