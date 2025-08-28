Čas je, da podarite poletje sebi (Suzy)

Po tradicionalni kitajski medicini smo v času, ko vladata vranica in želodec – naša notranja zemlja. To je obdobje, ko telo kliče po stabilnosti, hranilnosti in umiritvi po ognjevitem poletnem zagonu.

In prav zdaj je idealen trenutek, da del tega poletja podarite sebi. Da se ustavite. Prisluhnete. In počasi, z nežnostjo, ustvarite prebujene prehranske navade – ne kot nov režim, temveč kot povabilo nazaj k sebi. Hrana ni le gorivo. Hrana je informacija. Z vsakim grižljajem telesu sporočamo, kako naj deluje, ga zdravimo ali utrujamo, negujemo ali preobremenjujemo. In prav zato je izbira hrane ključen del vsakodnevnega samozdravljenja – ali samozastrupljanja.

Kaj telo resnično potrebuje?

V zadnjih letih vedno več žensk pride k meni z občutkom, da »nekaj ni v redu«, čeprav klasični izvidi ne pokažejo nič posebnega. A vi čutite in zaznavate neravnovesje: napihnjenost, slab spanec, hrepenenje po sladkem, razdraženost, nepojasnjena utrujenost, intoleranca, refluks, izgorelost. To so signali telesa. Šepeti, ki nas vabijo, da pogledamo globlje – vase. Odgovor pogosto ni v še eni dieti, temveč v vračanju k osnovam: k ritmu, žvečenju, zavestni prisotnosti ob hrani.

V tradicionalni kitajski medicini (TKM) velja, da obdobju poznega poletja vladata želodec in vranica. In če ju zanemarimo zdaj, se jeseni lahko pojavijo težave s pljuči, kožo ali črevesjem. TKM nas uči, da so vsa obdobja povezana: zdajšnje prehranske izbire gradijo zdravje prihod­nosti. Hrana ima svojo naravo (hladna, topla, nevtralna), svoj okus (sladek, slan, grenak, oster, kisel) in svojo energijo (jin ali jang). Ko jo izberemo, izberemo tudi informacijo, ki jo pošljemo svojemu telesu.

Vzrok za porast bolezni

Skupni imenovalec mnogih teh težav je prehrana, prebava, način življenja ter seveda tudi stres in skrb za telo. Napačne prehranske navade, neustrezne kombinacije živil in pomanjkanje razumevanja, kako hrana vpliva na naše organe, pogosto vodijo do samozastrupljanja namesto samozdravljenja.

Po TKM sta želodec in vranica v tem času najbolj občutljiva in hkrati najbolj pri­pravljena na krepitev. Če ju zdaj podprete, boste jeseni lažje podprli pljuča, črevesje, kožo in svoj notranji mir. Vranica in želodec sta odgovorna za pretvorbo hrane v energijo. Če jima damo preveč, ju zabašemo. Če jima damo premalo, oslabita. Če jima damo napačno, se zgodi stagnacija – hrana ostaja v želodcu predolgo, vranica ne zmore razpošiljati energije naprej, črevesje postane počasno, mikrobiota se poruši, um postane zmeden.

Zato jejte ob istem času, jejte toplo, preprosto in nežno. Žvečite počasi, po 15. uri ne obremenjujte vranice s sladkarijami, sadjem, moko ali mlekom. Spoštujte 24-urni bioritem in se poslušajte.

Prebava se začne v glavi

Ne začne se šele v želodcu, temveč že z mislijo na hrano, z von­jem, ki vam 'odpre slinavke', z občutkom, da ste si res vzeli čas zase. Prebava se začne z zavedanjem. Ko prežvečimo 36-krat, ne sledimo le številki – damo telesu priložnost, da se pripravi. Encimi v slini že sprožijo prve faze prebave. Hrana postane mehkejša, informacije bolj dostopne, telo se počuti videno, podprto, slišano.

Vsak okus hrani določen organ.

* Sladek (naravno sladek, kot je buča, korenje, proso, riž, maslo, fige) hrani vranico in želodec.

* Grenak pomirja srce.

* Slan krepi ledvice.

* Oster povezuje pljuča.

* Kisel usmerja v jetra.

Ko vas vleče v določen okus, se vprašajte: kateri organ me kliče? Ne kaznujte se za željo po določeni hrani, temveč ji prisluhnite z razumevanjem.

Upoštevajmo 24-urni bioritem: dopoldne podpirajmo želodec, popoldne se izogibajmo sladkorju in sadju. Po 15. uri vranica počasi zaključi svoj ritem, zato naj bo zadnji obrok lahek in topel. Vključujmo hrano, ki nas podpre: proso, riž, kvinojo, buče, korenje, sladki krompir, maslo, fige, melono, jabolka. Izogibajmo se kombinacijam, ki jih telo težko prebavi: sadje po obroku, mleko s sadjem, meso in testenine ...

Vem, da ni vsak dan idealen. Življenje ni laboratorij. Pridejo dnevi, ko ni časa za kuho, ko pozabite piti, ko ste preutrujeni, da bi sploh pomislili na prehrano. A prav zato učim ženske, da ne stremijo k popolnosti, ampak k ritmu. Da se učimo slišati sebe, nehamo jesti na avtopilotu, da opazujemo – in vadimo. Ko je stres hud, ne dodajajte želodcu bremena. Ko ste v gibanju, jejte temu primerno. Ko vas zebe, jejte toplo, ko je vroče, se hladite s pravo hrano in z občutkom. In čeprav vam morda ustreza surova hrana, sadje, smutiji, se poslušajte: če vas po njih zazebe, če se napihnete, če se zatem utrudite, to ni hrana za vas v tem trenutku.

Mikroflora – vaš notranji vrt

Vaše črevesje je ekosistem. V njem sobivajo tisoči mikroorganizmov, ki vplivajo na vašo energijo, kožo, razpoloženje, hormone. Vsak dan lahko izbirate, kaj boste temu vrtu dali: fermentirano hrano (kefir, kislo zelje, kombuča, miso, tempeh …), vlaknine iz stročnic, žit, zelenjave ali morda stres, kavo, sladkor in instant rešitve? Telo si zapomni in ne laže. Povedalo vam bo, kako ste.

Po TKM vranico in želodec najbolj podpira sladek okus – a ne tisti iz čokolade ali rogljička, ampak naravno sladek okus, kot ga poznamo v korenju, buči, proseni kaši, kuhanem rižu, dateljnih, figah, pečenih jabolkih ... Sladek okus je topel, prizemljujoč, daje občutek varnosti in podpore – in ko ga vnašamo z zavedanjem, resnično hrani našo notranjo stabilnost.

Zavestni premik

Torej ni vprašanje, katera dieta je prava zame, temveč, kaj moje telo zdaj potrebuje. Ko začutite, da vas napenja, ste brez energije, vam preskakuje razpoloženje, ste po obroku prazni ali utrujeni, to ni napaka. To je vabilo k spremembi.

Če želite podporo pri prehodu k bolj prebujenim prehranskim navadam, če si želite bolj zdravega odnosa do hrane, lažje prebave ali razbremenitve telesa – vas z veseljem podprem z individualnim celostnim svetovanjem po načelih TKM, s terapijo Chi Nei Tsang za uravnovešanje in razstrupljanje organov ali s preprostim pogovorom, med katerim skupaj poiščeva vaš ritem.

Pišite mi, rezervirajte si termin pravočasno. Vstopite v jesen že v ravnovesju. Z zavedanjem, z nežnostjo, z močjo vaše notranje zemlje.