Cary Grant ni navdušil samo dam, vanj se je skorajda zaljubil tudi Alfred Hitchcock (Suzy)

Pri 14 so ga vrgli iz šole, dve leti pozneje pa je kot potujoči žongler s svojo skupino zabavljačev pristal v New Yorku.

Nastopal je z različnimi skupinami in se naposled preizkusil kot igralec, a mu vloge sprva niso prinesle zadovoljstva, saj kritikov ni navdušil.

Z Grace Kelly sta bila dobra prijatelja, tudi ko so kamere ugasnile. FOTO: Profimedia

Namesto gledališča se je zato odločil za filmsko industrijo, njeni veljaki so ga prepričali, naj svoje preveč angleško ime spremeni v nekaj bolj ameriškega. Začel je nastopati kot Cary Grant in leta 1941 to ime tudi uradno prevzel.

Mnogi so menili, da gre njegov uspeh pripisati tudi zapeljivosti, ki se je ni zavedal, zato nikoli ni bil samovšečen, le čeden kot vrag.

Kot bogati plejboj je pritegnil pozornost v filmu Blonde Venus ob Marlene Dietrich, le leto pozneje, 1932., pa je postal velika zvezda, ko ga je za soigralca izbrala sama Mae West.

Pogosto je igral s Katharine Hepburn. FOTO: Profimedia

V štiridesetih letih se je proslavil kot izvrsten tako v komičnih vlogah kot akcijskih filmih, kar štiri je posnel s Katharine Hepburn.

Ni pa navdušil samo dam, vanj se je skorajda zaljubil tudi Alfred Hitchcock, ki ga je izbral za glavnega igralca v štirih svojih filmih: Razvpita, Sum, Ujeti tatu in Sever-severozahod. Čeprav je bil za oskarja nominiran dvakrat, je dobil le častnega leta 1970 in ostal eden redkih najboljših igralcev, ki ni bil nikoli nagrajen za vlogo.

V filmu Nepozabna avantura z Deborah Kerr. FOTO: Profimedia

Vseeno je bil eden najbogatejših igralcev svoje dobe, imel je kar nekaj posesti, njegovo zasebno življenje je bilo pestro. Poročen je bil kar petkrat, najprej z igralko Virginio Cherrill, ki se je po enem letu ločila od njega, rekoč, da jo je udaril.

Leta 1942 se je poročil z eno najbogatejših žensk na svetu, Barbaro Hutton. V predporočni pogodbi se je odpovedal vsakršni finančni podpori v primeru ločitve, ki je sledila tri leta pozneje.

S tretjo ženo Betsy Drake je zdržal najdlje: vse do leta 1962, potem se leta 1965 poročil z Dyan Cannon, s katero je imel edinko Jennifer.

Leta 1981 se je poročil petič, in to s 47 let mlajšo hotelsko piarovko Barbaro Harris.

Umrl je pri 82 letih zaradi srčnega infarkta.