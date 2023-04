Čarodej Magic Aleksander: Čarovnija vsakomur pride prav

Aleksander Štucl iz Celja je čarodej nove generacije, za katerim je več kot tisoč nastopov v petnajstih državah sveta, s svojimi triki pa si je prislužil tudi marsikatero mednarodno nagrado. Mladi umetnik, ki slovi po svoji neverjetni sposobnosti, da ljudi pusti široko odprtih oči in ust, pravi, da se mu je po dolgih letih truda, vaj in čarovnije končno izpolnila otroška želja, saj bo luč sveta ugledala njegova prva prava čarovniška predstava, ki jo je snoval nekaj let.