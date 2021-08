Čarobni učinki morske vode

Odpravlja težave s kožo

Proti aknam

Zvezdniški kodri

Namesto šampona

Za zdrave lase

Tonik za obraz

Solni piling

Solna maska za stopala

2 žlici gline v prahu

1 žlica soli

10 kapljic olja poprove mete

voda

Kanite nekaj kapljic vode v skledo s soljo in glino v prahu, da dobite čvrsto pasto. Dodajte nekaj kapljic eteričnega olja poprove mete. Zmasirajte stopala z mešanico in pustite vse skupaj kake tri minute na koži. Skrbno sperite.

Nova različica

Nova različica

Dišeči laki

Dišeči laki

Svilnati lasje

Svileni lasje

Popolna polt

Popolna polt

Če le imate čas in možnost, se poleti vsekakor odpravite na morje. Številni strokovnjaki so si edini, da so učinki morskih počitnic na zdravje in počutje izjemni. Morska voda pa je poleg tega tudi vir lepote. Pomladi in obnovi kožo, polepša videz las in nohtov ter odpravlja nadloge, kot so ogrci in prhljaj.Morska voda učinkovito odpravlja težave s kožo, kot sta luskavica ali ekcemi, ugodno pa vpliva tudi na pretirano suho kožo. Z rednim umivanjem obraza z morsko vodo oziroma vodo, v kateri ste raztopili žlico morske soli, bo vaša koža postala svileno mehka in gladka. Po zaslugi zdravilnih mineralov, kot so kalij, kalcij in magnezij, ki jih vsebuje morska sol, boste kožo tako tudi razstrupili.Ste zapravili že na stotine evrov, da bi pozdravili aknasto kožo? Preizkusite preprost in poceni recept z morsko vodo oziroma vodo, v kateri ste raztopili morsko sol. Sol naravno vpija bakterije iz kože, maščobo in strupe, poleg tega pa tudi zmanjšuje pore. S tem blaži že nastale akne, jih naredi manj izrazite ter preprečuje nastanek novih.Po kopanju v morski vodi bodo vaši lasje bolj gosti in valoviti. Če želite imeti sredstvo s podobnim učinkom vedno pri roki, zmešajte morsko sol, vodo in čisto malo kokosovega olja ter tekočino spravite v stekleničko z razpršilnikom. Zjutraj popršite tekočino (pred uporabo stekleničko obvezno pretresite) po že počesanih laseh ter jih s prsti nekoliko skuštrajte – in očarljiv poletni videz je tu.Slana voda lahko nadomesti šampon za zelo mastne lase, saj suši lasišče. S soljo podrgnite po vlažnem lasišču. Temeljito sperite. Če nimate časa za pranje las, lahko mastne lase za silo uredite tako, da s suho soljo masirate lase in lasišče. Učinek traja približno en dan.Slana voda zdravi poškodovane lase in jim vrača njihov naravni zdrav videz. Na naraven način poskrbi za dodaten volumen las. Lase in lasišče očisti strupov, ki se naberejo zaradi uporabe sprejev in pen za lase ter drugih kemičnih izdelkov.S tonikom za obraz poskrbimo za krčenje kožnih por, odstranjevanje sledi maščobe s kože in za občutek svežine. Enake učinke ima slana voda. Zmešajte sol in vodo in uporabite tekočino vsakokrat, ko si umijete obraz, preden nanj nanesete ličila.Sol je naravni piling. Odstrani mrtve kožne celice, pomladi, posvetli in učvrsti kožo. Uporabite jo lahko tako na obrazu kot tudi na telesu, po uporabi pa dobro sperite kožo.Maskara Deborah Milano My Power je sedaj na voljo tudi v intenzivno črni in vodoodporni različici. Hibridna krtačka poskrbi za videz trepalnic po meri. Ščetine združujejo klasično obliko maskare, ki poskrbi za volumen, ločene plastične ščetine pa za definicijo in dolžino. Formula vsebuje bogata olja pasijonke in marule, ki negujejo trepalnice od korena do konic, dodajajo jim moč ter jih ščitijo pred neugodnimi zunanjimi vplivi. Bambusova vlakna pa poskrbijo, da trepalnice ostanejo prožne, se ne lomijo in ne izpadajo.Znamka lakov za nohte SinfulColors je znana po svoji ustvarjalnosti, saj ponuja pestro paleto lakov z različnimi učinki – med drugim take, ki se svetijo v temi, in lake s popokano površino. Njihova najnovejša domislica so laki Essenchills, ki poleg očarljiva pastelne barvne palete ponujajo še parado pomirjujočih dišav. Lake dobite v paketu, ki vsebuje šest različnih odtenkov (med njimi so bledo rožnata, bledo vijolična, temno rumena, pastelno zelena) z vonji, ki sproščajo – med drugim dišijo po kamilici, evkaliptusu in sivki. Kolekcijo lahko kupite na Amazonu.Šampon Ogx Renewing + Argan Oil of Morocco je bogat z omega kislinami in antioksidanti. Učinek lasem koristnega arganovega olja, ki ga vsebuje šampon, je viden že po enem samem umivanju. Lase navlaži in obnovi ter pomaga povrniti njihovo elastičnost in moč. Izdelek ne vsebuje parabenov in površinsko agresivnih sulfatov. Šampon je namenjen suhim lasem, ki po uporabi postanejo gladki, sijoči, mehki in svilnati. S šamponom zmasiramo mokro lasišče in ga temeljito speremo z las.Dior je ustvaril prvo profesionalno linijo Dior Backstage, eden najnovejših in najbolj navdušujočih izdelkov iz linije pa je podlaga Face & Body Powder-No-Powder. Ta pomaga ustvariti enakomerno, naravno mat in sijočo polt, ki ostane na koži ves dan in nima neprijetnega pudrastega videza. Koža postane popolna takoj po nanosu: drobne napake se zabrišejo, lesk postane nežnejši, polt je bolj enakomerna in tekstura kože je gladka. Formula vsebuje veliko dimetikona, ki ščiti kožo in ji daje svilen občutek. Na voljo je v desetih različnih odtenkih.