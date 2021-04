Čarobna sivka Natalije Verboten

Natalijina kolekcija vsebuje 12 unikatnih izdelkov s sivko za dom in nego. Nas so seveda zanimali zadnji, med katerimi so eterično olje, negovalna kopel, oljčno milo, dezodorant, mazilo za ustnice, krema za roke in hidrolat. Češnja na vrhu te sivkine torte pa je parfum Natalija N°1. Rojstvo ideje Ker imata z možem podjetje, ki se ukvarja s tehnično opremo in izvedbo prireditev, poleg tega pa je Natalija pevka, že eno leto ne moreta delati, zato sta sklenila, da je zdaj pravi čas, da si zamislita nekaj novega. Prijazna koži Priznana italijanska kozmetična znamka Collistar je razvila novos...