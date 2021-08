Čaka dostojnega izzivalca

Kranjska Gora bo to soboto od prve zore pa globoko v noč gostila prvi slovenski Spartan Race. Gre za najbolj priljubljeno serijo 'oviratlonov' na svetu, na portalu youtube lahko celo preverite, kako zabavno sta se ga lotila James Corden in princ Harry.



Njegova ambasadorka je slovenska astrofizičarka in svetovna prvakinja v najbolj ekstremni, 24-urni različici Rea Kolbl. Tridesetletnica z rezidenco v Koloradu se ukvarja tudi z gorskim tekom (skyrace) in kolesarjenjem, pozimi je postavila rekord v največ presmučanih višinskih metrih v 24 urah (skimo), smučala z vulkana, tekmovala v šovu Beara Gryllsa ... Zdaj pa komaj čaka, da se v svojem najljubšem športu končno pomeri tudi s slovenskimi ljubitelji tekov čez ovire. Letos bo na sporedu le sprint z možnostjo dveh startov.



Profesionalci bodo lovili vstopnice za svetovno prvenstvo, večina pa se bo na tekmovališču rekreirala in se zabavala v festivalski areni. Tudi Rea pravi, da je prav žur njen najljubši del vsake tekme, in to je med koronskimi omejitvami, ko so Spartani potekali brez druženj, res pogrešala.



