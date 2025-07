Burger izziv (Suzy)

Tokrat vam predstavljamo dva posebna, ki sta ju kot kulinarični eksperiment za WOLT+ burger zziv v restavraciji Dobra vila ustvarila chefinja Brina Robinik Kobal in kulinarični ustvarjalec Blaž Berlec. Za tiste, ki raje ustvarjate doma, sta Brina in Blaž pripravila tudi recepturi za domačo izvedbo. Dober tek!

Kimči čik burger – Brina

Sestavine (za 4 burgerje):

Za piščanca:

* 4 izkoščičena piščančja bedrca (brez kože, če želite)

* sol in poper

* moka (za paniranje)

* 2 jajci (stepeni)

* panko drobtine (od 150 do 200 g)

* olje za cvrtje

Glazura gočujang:

* 1 žlica paste gochujang

*1 žlica sojine omake

* 2 žlici vode

* 1 žlica medu

* 1 žlica mirina (ali riževega kisa namesto mirina)

* 2 stroka česna (drobno nasekljana)

Limetina omaka:

* 4 žlice majoneze

* sok pol limete in pol limone

* naribana lupinica 1 limete

* 1 žlička sojine omake

Za serviranje:

* sveže tanke rezine kumare

* na tanko narezano zelje (zelje ali rdeče zelje) ali neko zelenje (mogoče listi rdeče pese/kodrasti ohrovt)

* kimči (blagi)

* 4 burger bombetke (po možnosti rahlo popečene)

Blagi hitri kimči (svež, manj fermentiran):

Sestavine (za 4 burgerje):

* pol glave kitajskega zelja (narezanega na tanke trakove)

* pol čajne žličke soli

* pol čajne žličke sladkorja

* 1 čajna žlička riževega kisa (ali belega kisa)

* 1 čajna žlička sojine omake

* pol stroka česna, drobno sesekljanega (ali stisnjenega)

* četrtina čajne žličke naribanega ingverja (neobvezno)

* pol čajne žličke gočugaruja (korejski čili kosmiči) – ali manj, po okusu

* 1 žlička sezamovega olja

* 1 mlada čebula, narezana na tanke kolobarje (neobvezno)

Priprava:

1. Piščančja bedrca začinimo s soljo in poprom. Nato jih povaljamo v moki, potopimo v stepena jajca in povaljamo v panko drobtinah. Odložimo jih na stran, da počakajo na cvrtje.

2. V večji ponvi segrejemo olje. Ko je dovolj vroče, vanj položimo panirane kose piščanca in jih cvremo do zlato rjave barve in hrustljavosti – približno od 6 do 8 minut na vsaki strani. Ocvrte kose odcedimo na papirnatih brisačah.

3. Pripravimo glazuro gočujang. V manjši kozici zmešamo pasto gočujang, sojino omako, vodo, med, mirin in sesekljan česen. Segrevamo na srednjem ognju, dokler se sestavine ne povežejo in rahlo zgostijo. Z glazuro premažemo ocvrte kose piščanca.

4. Zmešamo limetino omako. V skledi zmešamo majonezo, limetin in limonin sok, limetino lupinico ter sojino omako. Dobro premešamo in omako postavimo na stran.

5. Pripravimo blagi hitri kimči. Narezano kitajsko zelje posolimo in posladkamo, nato pustimo stati 10 minut, da spusti nekaj vode. Dodamo rižev kis, sojino omako, česen, po želji ingver, gočugaru, sezamovo olje in mlado čebulo. Vse dobro premešamo in pustimo, da se sestavine povežejo.

6. Pripravimo zelenjavo za serviranje. Na tanko narežemo rdeče zelje in ga pripravimo za v burgerje.

7. Sestavimo burgerje. Rahlo popečemo bombetke za burger. Spodnji del bombetke premažemo z limetino omako, nanj položimo glaziranega hrustljavega piščanca, dodamo tanko narezano rdeče zelje in žlico blagega kičhija. Pokrijemo z zgornjim delom bombetke.

Yummy crunchy burger – Blaž

Sestavine:

* 2 x 90 g govejih polpet ('smashed') s soljo in poprom (če ni 'smash', je lahko navaden polpet, od 150 do 180 g)

* 1 žlica hrustljavega arašidovega masla (brez sladkorja), rahlo osoljenega

* 2 rezini hrustljavo popečene slanine (popeče se že prej in je potem v burgerju res hrustljava, ampak hladna)

* mlada špinača

* 1 žlica čebulne marmelade

* 2 rezini čedarja

* drobljeni arašidi

Priprava:

1. Hrustljavo zapečemo slanino.

2. Goveji polpet popečemo na žaru, solimo in popramo.

3. V zadnji minuti peke dodamo sir, da se rahlo stopi čez polpet.

4. Na žaru rahlo popečemo bombetke.

5. Spodnjo polovico bombetke premažemo z 1 žlico hrustljavega arašidovega masla (če ni slan, ga rahlo posolimo).

6. Na arašidovo maslo položimo goveji polpet s sirom.

7. Sledi hrustljava slanina, nato pest rukole ali špinače.

8. Na vrh položimo še čebulno marmelado in posujemo z drobljenimi arašidi.

9. Pokrijemo burger in rahlo pritisnemo skupaj.