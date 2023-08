Bučarjevi učenci združili moči s Trkajem

Harmonikar Simon Bučar, ki že dobro desetletje vodi lastno glasbeno šolo (GŠ) Bučar, je s svojimi učenci že večkrat sodeloval na nekaterih največjih in najodmevnejših projektih ter športnih dogodkih pri nas, kjer harmonike marsikdo ne bi pričakoval. Lani so nastopili v Stožicah pred dvanajsttisočglavo množico na košarkarski tekmi med Slovenijo in Hrvaško, z ansamblom Saša Avsenika so v minuli zimi zaigrali na odprtju svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, pretekli teden so s točko Welcome to Slovenija, v kateri je sodelovalo 20 harmonikarjev in ansambel Osvajalci ter pevka Ana K...