Bučarjevi učenci in Čuki združili moči

Skupaj s Čuki so tako učenci Glasbene šole (GŠ) Bučar posneli nekatere največje uspešnice Čukov in jih povezali v venček. Vanj so vpletli skladbe Greva gor v hribe, Hugo, Krokodilčki in Ena po domače. S temi skladbami so predstavili vse instrumente, ki jih v GŠ Bučar poučujejo. »V njih tako slišimo klavir, kitaro, bas kitaro, bobne, flavto, bariton in diatonično harmoniko. Poleg igranja na glasbila so se nekateri otroci povezali v pevski zborček. Pesmi so skrbno izbrane, saj vse štiri skladbe letos praznujejo posebne obletnice. Od nastanka skladbe Greva gor v hribe mineva namreč 15 let, Hugo, Krokodilčki in Ena po domače pa praznujejo 20. obletnico.

Združli so moči z učenci GŠ Bučar in na Brdu pri Kranju posneli videospot za štiri uspešnice Čukov.

S tem smo se jim na neki način poklonili in so v zrelih letih dobile svež pridih,« pravi Simon Bučar, harmonikar in vodja GŠ Bučar, ki mu idej očitno ne bo zmanjkalo. Spomnimo, da so pripravili že nekaj odmevnih večdnevnih projektov, ko so učenci GŠ Bučar s harmonikami obiskali najbolj skrite, a tudi bolj oblegane kotičke naše lepe Slovenije. »A ta projekt je terjal ogromno priprav, idej in usklajevanj, trud pa je zdaj poplačan. Po snemanju avdioposnetka v Studiu Fono je produkcijska ekipa Neovisuals po skrbno načrtovanem scenariju in izbrani stilski podobi posnela videospot na prestižni lokaciji Parka Brdo pri Kranju. Stilsko podobo je načrtovala kostumografinja Vesna Mirtelj, scenarij pa sem prispeval sam,« nam še zaupa Simon, ki se očitno zaveda, da je takšna priložnost za njegove učence izjemna priložnost, zato ne čudi, da se vsako leto ravno njegovi GŠ pridruži veliko novih mladih, ki si želijo ne le naučiti igrati kakšnega instrumenta, pač pa vedo, da bo to nekje pustilo pečat.

Čuki so to poletje spet polno zasedeni, a so kljub temu našli čas za sodelovanje s Simonom Bučarjem (v sredini).

Eden takih pečatov so avdio- in videoizdelki ter bogate izkušnje, ki jih dobijo v vsaki posamezni fazi, končni cilj pa je, da so izklesani v odlične glasbenike, ki so vajeni nastopanja. Ob tem je Simon hvaležen tudi Čukom, da so bili pripravljeni sodelovati in so z učenci GŠ Bučar preživeli razgibano popoldne v urejeni okolici Parka Brdo pri Kranju, kar je bila za vse lepa in bogata izkušnja, na katero so nadvse ponosni. Sicer pa Čukom sodelovanje z drugimi glasbeniki ni tuje, saj so pred kratkim s pevko Alyo posneli poletno obarvano pesem Ma ni da ni, s katero so vsem zaželeli sproščene počitnice v družbi njihove glasbe in veselega muziciranja. Upajo, da se na katerem od številnih koncertov srečajo z oboževalci. Čeprav so že počitnice, pa v GŠ Bučar niti poleti ne bodo počivali, saj se že pripravljajo a nov, že prej omenjeni glasbeni projekt, ki bo letos potekal že deseto leto in ga bodo izvedli zadnji vikend v avgustu. Letos se bodo s harmonikami ponovno povzpeli na vrh naše najvišje gore, na Triglav. Kot vsa leta doslej pa v svoje vrste ne vabijo le harmonikarjev, pač pa tudi druge dinamične in klasične programe. »V naši glasbeni družini se namreč najde prostor in čas za čisto vsakega, ki si želi glasbenega znanja, pa naj bo začetnik ali že virtuoz,« sklene Simon Bučar.