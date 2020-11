Brutalno iskren Radko Polič: Strah me je za vnukinjo

Ne zgodi se pogosto, da smo priča tako neposrednemu nastopu katere od slovenskih legend. Z boleče iskreno izpovedjo nas je nagradil velikan igralskih odrov in filmskih platen, Radko Polič - Rac, ko je razodel svoj pogled na trenutno situacijo in razblinil mistično predstavo o umirajočih. »Štirikrat sem se že poslovil od tega sveta in vsakič znova so me obudili v življenje. Niti enkrat nisem videl te opevane svetlobe ali tunela, ker to preprosto ne obstaja. Umiranje je podobno ugašanju sveče, počasi se ti zmanjšuje vidno polje, vedno počasneje dihaš in potem te preprosto ni več,« je opisal svojo večkratno izkušnjo s ...