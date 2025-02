Brigita Langerholc: zdravilnih pet dni v popolni tišini (Suzy)

»Že leta 2011, ko sem bila v depresiji, sem si za en mesec želela pobegniti v ašram v Indiji, da bi se naspala. A zaradi malih otrok je to ostala le želja. Po dolgih štirinajstih letih mi je le uspelo in odšla sem v Škofjo Loko, v samostan k Simonu Megliču, ki vodi šestdnevni odmik v tišino. Večinoma ne govoriš z nikomer.«

V skupini jih je bilo 24, veliko časa so preživeli v naravi in razmišljali o kakšnem stavku iz svetega pisma. »Tako sem se regenerirala, kot bi bila deset dni nekje na morju. Počasna hoja je bila zame totalen izziv, počasi odklepaš vrata sobe, v kateri si sam, pa še sestre kuhajo odlično hrano. Veliko in razmišljaš in dobiš nove ideje. Vsi, ki smo bili tam, nekateri že tretjič, si želimo to ponoviti, tako je bilo dobro. Meni se po športu šele zdaj umirja živčni sistem. Tišina mi na trenutke prav ugaja. Simon odvodi še kakšno meditacijo.«

Umik ji je med drugim odprl pot v ženskost. »Ko sem gledala sestre, kako mile in nežne so, me je kar bolelo, ko sem se spomnila, kako malo sem tega prejela v otroštvu. In še koliko bolj moške narave sem prenesla naprej hčeram,« pove Brigita, ki si zdravi globoke ženske rane. Želi si, da bi bili taki odklopi stalnica, ki jo ženske potrebujemo.