Bridget Jones še zadnjič osvaja (Suzy)

Tokrat mlajšega. Njen ljubi Mark Darcy je namreč umrl in Bridget je vdova. Z dvema otrokoma, Billyjem in Mabel, živi sama v Londonu, kjer ima še vedno isti krog prijateljev in je žal še vedno obsojena na dolgočasne večerje, na katerih jo sprašujejo, kdaj si bo omislila novega partnerja. V šoli otrok se še vedno najdejo bolje urejene mame, ki jo prekašajo v skoraj vsem. V Združenem Kraljestvu torej nič novega.

Zategnjenega učitelja v osnovni šoli igra Chiwetel Ejiofor.

Po štirih letih žalovanja se ji zdi, da je pripravljena poskusiti z zmenki, vendar je kot vedno pri tem malce nerodna. A ji nerodnost prinese tudi mladega fanta, ki se začne zanimati zanjo. Odloči se poskusiti in pade v vrtinec svežih zmenkarij. Pa kaj, če je Roxster, fant, ki ga je očarala, star komaj devetindvajset let.

V njej se še vedno skriva navihana iskrica, ki jo zdaj deli z otrokoma.

Čedni Roxster, ki ga igra Leo Woodall, ji ukrade srce in zmeša glavo.

Nove dogodivščine Bridget Jones v kino že kličejo trume oboževalcev štorastega dekleta, ki je odrasla v žensko zrelih let. Film, ki obljublja smeh, solze in predvsem veliko čustev, si lahko ogledate tudi v slovenskih kinematografih. Medtem ko so avtorici Helen Fielding mnogi zamerili, da je 'ubila' Marka Darcyja in ji je celo Colin Firth, ki je lik igral v prvih treh filmih, dejal, da je ubila napačnega, se vrača Hugh Grant v vlogi še vedno nepoboljšljivega Daniela Cleaverja. A menda je to zadnja zgodba Bridget Jones. »Tako pravi Helen,« je dejala Renée Zellwegger. »Čeprav nikoli ne veš, morda pa pride še kakšna prigoda Bridget kot babice!«