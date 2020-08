Brez glasbe svet ne obstaja

»Je zdravilo in najboljša terapija.«

Nekdanja slovenska pevka, ki se je spomnimo po glasbenem dvojcu Sound Attack, je izkazala podporo glasbenim kolegom, ki že mesece niso stali na odru.»Brez glasbe smo vsi napol (če ne še bolj) prazni, brez glasbe svet v resnici ne obstaja, glasba je večna, je edino, poleg spominov, kar človek za vedno nosi v sebi. Glasba je zdravilo in najboljša terapija, glasba je tisto nekaj več, kar ti ogreje srce, ob čemer te zasrbijo pete, in tisto, kamor se zatečeš, ko ti je težko,« pravi Pika.Dodala je, da si zelo želi, da bi se vse čim prej postavilo v vsaj delno normalno stanje. »Da boste lahko zdravili tako sebe kot tudi druge, izvajali terapijo in predvsem, da boste globoko vdihnili svoje note in izdihnili svoj glas in tisto posebno energijo. Vsi zelo, zelo pogrešamo vaše koncerte, vsi pogrešamo glasbo, vsi pogrešamo vas!« je sporočila glasbenikom.