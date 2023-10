Brez Čarlija ji živeti ni (Suzy)

Tanja Kocman je zelo zgovorna mladenka. Ko beseda nanese na njenega kužka Čarlija, se iz njenih ust usuje plava ploha besed. »On je izjemna zverina. Nedavno je praznoval trinajst let in se za seniorja odlično drži. Je moja velika ljubezen, družinski član, vodja našega tropa. Pred dvanajstimi leti sva se srečala v mariborskem zavetišču za živali. Kljub temu da je bilo tam veliko kužkov, sem pogledala Čarlija, ga peljala na sprehod in zgodila se je ljubezen na prvi pogled,« pripoveduje Tanja, ki je s kužkom doživela veliko lepega.

Nesmrtno zaljubljen v svojo gospodarico

Ves čas skrbi za to, da mu je lepo in udobno. Pa tudi on je nesmrtno zaljubljen v svojo gospodarico. »Tudi ko imam najslabši dan, se vse v hipu razbline, ko me pogleda s tistimi svojimi lepimi očmi,« pravi voditeljica, ki jo vsak dan lahko slišite v jutranjem programu Radia City.

»Če kdo pravi, da se navadiš zgodnjega vstajanja, vam lahko povem, da ni tako. Jutranje vstajanje sredi noči dojemam, kot da grem vsako jutro na morje, a nikoli ne pridem tja,« se smeji Tanja, ki uživa tudi v vodenju nove oddaje o živalih Pasja sreča in odšteva dneve do premiere predstave Na zdravje s Tino Gorenjak.