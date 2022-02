Brez alkohola, hvala! (FOTO)

Pred kratkim je manekenka Bella Hadid pri svojih 25 letih priznala, da je nehala uživati alkohol, saj je spoznala, da se pod njegovim vplivom nima pod nadzorom in da ji daje grozovite občutke tesnobe – da groznega mačka sploh ne omenjamo.

V Hollywoodu je najmanjši problem najti nekaj za opijanje, zato ni presenetljivo, da so se mnogi zvezdniki odločili odreči alkoholu.

Blake Lively Igralka se ni namerno odpovedala alkoholu, pač pa tudi ona nima nobene želje po njem. »Ne pijem. Nikoli nisem uživala drog. Ne držim se strogih življenjskih navad. Preprosto me ni to nikoli pritegnilo.« Medtem ko ima njen mož Ryan Reynolds svoje podjetje, ki izdeluje gin, je ona zasnovala različne gazirane brezalkoholne pijače.

Jessica Simpson Novembra lani je zvezdnica objavila fotografijo izpred štirih let, ko je bila na vrhuncu zasvojenosti z alkoholom. Na njej je bila videti zabuhla, objokana in zelo nesrečna. Priznala je, da je imela velike težave, saj se je ves čas opijala in brez pijače sploh ni znala več živeti. Ob fotografiji je praznovala štiri leta treznosti. »Besedi alkoholizem ali alkoholik imata veliko stigmo. Morala sem sprejeti poraz in svojo samosabotažo.«

Daniel Radcliffe Zvezdnik, ki bo vse življenje najbrž najbolj znan kot Harry Potter, je priznal, da se je odpovedal alkoholu, ker je od njega postal odvisen že zelo zgodaj. »Proti koncu in po zaključku snemanja filmov o Harryju sem bil v veliki paniki, kaj bom počel. Nisem se počutil dobro in nisem znal biti trezen.« Zato se je alkoholu odpovedal. »Čudno se je za to odločiti tako mlad, a sem zelo, zelo srečen.«

Bradley Cooper V enem od intervjujev je priznal, da hoče v življenju doseči vse, kar se da, zato se je odločil za treznost. »Nič več ne jemljem drog in ne pijem alkohola. Spoznal sem, da na tak način ne bom izpolnil svojega potenciala, kar me je zelo prestrašilo. Pomislil sem: 'Vau, resnično si bom uničil življenje.'«

Jada Pinkett Smith Že 22 let ne pije alkohola in ne jemlje drog, za to pa se je odločila, ko je ugotovila, da vsak dan spije dve steklenici vina. »Takrat sem si rekla: 'Jada, imaš problem.' Imela sem težave z alkoholom, izogibala sem se bolečini, ker sploh nisem vedela, kako se spopasti z njo. A od tistega dne sem povsem prenehala piti.«

Kit Harington Igralec je priznal, da je preživel hude čase proti koncu snemanja Igre prestolov in po njegovem zaključku. »Bilo je precej travmatično in vključevalo je veliko alkohola. Na neki točki sem se počutil zelo grozno, kot da ni rešitve, da tako zdaj pač bo.« Odšel je na kliniko za odvajanje in zdaj je dve leti in pol trezen. »Imam otroka in moj zakon je čudovit. Zelo srečen, zadovoljen in trezen sem.«