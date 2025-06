Breakerji, skejterji ... in michelinke (Suzy)

Ob tekmi World Kidz Breaking Champion bodo gostitelji letos zgradili dvodnevni festival urbanih športov in kulture Mastrecard Get Together. Ob vrhunskih breakerjih (kar trije tekmovalci z WKBC so lani nastopali na olimpijskih igrah) bo letos še več prostora namenjenega plesnim skupinam (sodniki: Ana Klašnja, Anej Jurečič in Matevž Česen), v urbanem parku se bodo lahko med tekmovanji BMX-arjev in skejterjev obiskovalci zapeljali na svojih koleščkih, ena glavnih atrakcij bo freestyle tekmovanje v zračnih akrobacijah s kolesi.

Prava poslastica bo dvoboj z Michellnovima zvezdicama nagrajenih chefov Jorga Zupana (bistro Aftr) in Luke Koširja (restavracija Grič), ki se bosta spopadla za naslov slovenskega kralja ulične prehrane. Skratka, pridite lačni dobre hrane in zabave, vstopnine ni, zabave za vso družino res ne bo manjkalo.

Jorg Zupan se bo za naslov kralja ulične hrane spopadel z Luko Koširjem.