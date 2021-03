TINA ŠUTEJ

Bravo, Tina Mašina!

»Res sem presrečna, da mi je uspelo! Pot je bila kar dolga, pogosto sem bila prepričana, da bo to res moje leto, pa se ni izšlo. Velikokrat so me največje tekme močno prizadele. Preprosto se vprašaš, ali si na pravi poti. Zdaj pa se je vse izšlo, ostala sem zdrava, na pomembni tekmi pa pokazala največ, kar znam, in osvojila to tako želeno medaljo,« je po sanjski tekmi v evropskem prvenstvu v atletiki na Poljskem, kjer je osvojila srebrno medaljo, povedala 32-letna Ljubljančanka Tina Šutej.