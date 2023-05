Brata Valič in eksplozija sreče

Vid in Domen Valič sta skupaj preživela številne vzpone in spuste. Ne le tiste pohodniške, temveč življenjske, ko sta se srečevala s poslovnimi in osebnimi izzivi. Zdaj sta hvaležna, da lahko že tretjo sezono zapored ustvarjata serijo Vse punce mojga brata, kar ju je še dodatno povezalo. In kot pravita, se to vidi na fotografiji, na kateri izžarevata zadovoljstvo. Začuti se eksplozija lepe energije, miru in sreče.

»To je sposobna v svoj objektiv ujeti le Urša Premik. K temu veliko pripomore, da se poznamo in si zaupamo. Je nekakšna najina sestrica, ki je nikoli nisva imela, zato se ji lahko brez zadržkov odpreva. In če k temu dodava še najino ljubezen do skupnega ustvarjanja kakovostnih vsebin, je veliko razlogov za radost,« nam zaupa Domen in prizna, da imajo vsi skupaj še veliko pokazati.