Brata Piletič: Starejši so nama za zgled

Anej in Rok Piletič rada prisluhneta starejšim, saj se tako opremita z uporabnimi nasveti za življenje. Še toliko dragocenejše so modrosti, če pridejo iz srca, tako dvojec BQL ne more skriti navdušenja nad Regino in Janezom.

Seniorja sta med snemanjem spota za njuno najnovejšo pesem očarala vse navzoče, saj sta delila zgodbe in z njimi prevzela zlasti koroška brata. Nista skrivala veselja in ponosa, da sta lahko preživela čas s tako izkušenima zakoncema. Uživala sta v poslušanju njune življenjske zgodbe in občudovala, kako so se jima od pristne ljubezni svetile oči.

Postala sta jima vzor, da se bosta brata tudi sama potrudila ohranjati spoštljiv in ljubeč partnerski odnos, kajti v dvoje se premaga še tako zahtevne preizkušnje.