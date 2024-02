Brat Michaela Schumacherja: Nič več ni tako, kot je bilo (Suzy)

Konec decembra je minilo že deset let, odkar je svetovni dirkalni as Michael Schumacher zaradi smučarske nesreče utrpel hude zdravstvene težave, ki še danes niso povsem jasne. Od tragičnega dogodka nad Meribelom v francoskih Alpah, ko je izkušeni smučar smučal zunaj označenih prog s tedaj 14-letnim sinom Mickom, se je njegova družina zavila v molk. Z glavo naj bi udaril ob skalo, njegovi zdravniki so pozneje zatrdili, da bi umrl, če ne bi nosil čelade. Utrpel je hude poškodbe možganov, v bolnišnici v Grenoblu so izvedli kar dve nujni operaciji. Marca 2014 so ga postopoma začeli zbujati iz umetne kome, od septembra istega leta se zdravi doma.

Štiriindvajsetletni Mick hodi z dansko manekenko Lailo Hasanovic, ki bodočega tasta še ni spoznala. Foto: Profimedia

V kakšnem stanju je, vedo le redki. Tudi iz njegovega štaba je slišati bolj malo. Novembra 2014 naj bi njegov prijatelj (nekdanji dirkač, danes tetraplegik) Philippe Streiff povedal, da Michael ne more govoriti, ima težave s spominom in je na invalidskem vozičku, tako kot on. Maja 2015 je Schumacherjeva zastopnica le podala izjavo, da se njegovo stanje postopoma izboljšuje, vendar so poškodbe resne, zato so previdni z optimizmom.

Okrevanje je počasno, stroški zanj menda vrtoglavi. Trudijo se na različne načine, tudi z matičnimi celicami, za zdravljenje naj bi porabili že več deset milijonov evrov. Zdravniki in strokovnjaki pridno molčijo, k temu naj bi jih pogodbeno zavezala njegova žena Corinna, ki je v Netflixovi dokumentarni seriji povedala, da je od nesreče vse drugače, čeprav je Michael prisoten. »Vsak dan mi pokaže, kako močan je. Trudimo se nadaljevati življenje kot družina.« Tudi Mick je dejal, da bi se zdaj z očetom drugače razumela in da si želi, da bi se lahko pogovarjal z njim.

Corinna kot levinja varuje moževo zasebnost. Foto: Profimedia

Družina živi ob Ženevskem jezeru v popolni izolaciji. O dogajanju v njihovi vili sta nedavno spregovorila tudi asov brat Ralf, ki ima poleg nekdanjega šefa ekipe Ferrari Jeana Todta dovoljenje za obisk. Veliko so dosegli s pomočjo moderne medicine, a nič več ni tako, kot je bilo, je dejal Ralf. »To ni Michael od prej, drugačen je, a družina mu stoji ob strani in ga ščiti,« je dodal Todt. »Imam privilegij, da sem včasih ob njem.«