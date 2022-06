Branko Đurić Đuro se slika v ogledalu

Nekateri se nad videnim navdušujejo, spet drugi se mu posmehujejo. Vendar pa reakcije 60-letnega Branka Đurića Đura ne ganejo. Ta se je odločil, da si za vsako dekado prigara eno ploščico na trebuščku in tako je okroglemu jubileju v čast zavihal rokave in si pritelovadil radiatorčke.

Prijatelji mu iskreno čestitajo za predanost in požrtvovalnost, obenem pa jim ne gre v glavo, zakaj bi se nekdo v zrelih letih vedel tako najstniško. Postaviti se pred ogledalo zgoraj brez in se fotografirati je nekaj, česar smo vajeni od mladcev, ki so obsedeni s podobami in se potijo v fitnesu, da bi lahko na spletu dvigali svojo samozavest s komplimenti, namenjenimi njihovim postavam. Toda nečimrnost je nekaj, kar ni tako presenetljiva lastnost slavnih in oboževanih, zato se Đuro raje oklepa spodbudnih zapisov kot pa zavistnih in očitajočih komentarjev.

V vsakem primeru ima največ od njegovih radiatorčkov žena Tanja, ki lahko v primeru, da jima crkne pralni stroj, opere perilo kar na moževih trebušnih mišicah.