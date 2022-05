Branko Đurić - Đuro: prvi sivi lasje za 60. rojstni dan

Še do nedavnega smo bili prepričani, da poslovenjeni Branko Đurić - Đuro uporablja razne zvijače, da bi kljuboval letom. Vendar ga je poleg zavzetega dela na sebi nagradila tudi genetika. Šele pred kratkim, lahko bi rekli, da je bilo to rojstnodnevno darilo narave, je v ogledalu ugledal prve sive lase. Meni mladosti Ni se zgrozil, čeprav imata oba z ženo Tanjo Ribič poseben odnos do vzdrževanja mladostnega videza. Nič ne pride samo po sebi in tudi moški niso več izjeme pri obisku lepotnih in estetskih strokovnjakov. Smeh, nastopanje in družina so triperesna deteljica za zadovoljstvo. Kre...