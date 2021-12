Božični večer pri Črnem Petru

»Zadnji dve leti skoraj ni bilo oddaje, ki bi jo posneli v normalnih razmerah. Korona je narekovala ritem vsake sezone posebej. Zato sem toliko bolj vesel, da se na Planet TV vrača oddaja Pri Črnem Petru, in to s prvotno ekipo, ki je gledalcem najbolj prirasla k srcu,« nam je razkril Jože Potrebuješ, avtor ne le te, temveč tudi številnih drugih uspešnih televizijskih oddaj.

Voditeljica oddaje Pri Črnem Petru Jasna Kuljaj je praznovala okrogli jubilej.

Prav on je bil tisti, ki je k sodelovanju povabil voditeljico Jasno Kuljaj, ki ji družbo delajo humoristi gasilec Sašo Dobnik, Boštjan Meglič kot poštar Peška, Sašo Đukić kot novinar Regon in Alja Prgin kot natakarica Sofija. Čeprav bo rdeča nit božič, pa se ne bodo mogli izogniti niti jubileju, ki ga je nedavno slavila Kuljajeva. Posebno glasbeno presenečenje so ji pripravili harmonikarji Tonija Sotoška in morda še kdo. Mimogrede, na dan snemanja oddaje, ki se je odvijalo v nedeljo, 12. decembra, je rojstni dan slavil sam Toni Sotošek.

Sicer pa bodo za pravo božično glasbeno vzdušje v oddaji skrbeli še Dejan Vunjak, Domen Kumer, Jan Plestenjak, Čuki, BQL & Polkaholiki, Miran Rudan z bandom, Sebastian in Rebeka Dremelj, Ansambel Petan, Dejan Dogaja s starši in učenci Glasbene šole Lartko, v goste bodo prišli Jasnin dolgoletni sovoditelj oddaje Na zdravje Boštjan Romih in humorista Strašna Jožeta.

Letos so številni pohiteli s krašenjem božičnega drevesca. Med temi je Jasmina Šmarčan, članica skupine Mjav in Chicas, nekdaj navihanka in dolgoletno dekle kvatropirca Sama Kališnika. Kot pravi, obožuje božič in ves blišč, ki ga ta mesec prinaša. A ne le to.

Barbara Žerjav in Andrej Gračnar sta sinovoma Aleksu in Gašperju podarila valček.

»Ljudje so decembra bolj prijazni,« je prepričana Šmarčanova. Prav poseben pa je letošnji december tudi za Barbaro Žerjav, pevko Ansambla Donačka, ki je posnela že nekaj samostojnih skladb. Ena teh, in sicer valček S tabo, je nastal že v času njene prve nosečnosti, videospot zanj pa je bil posnet letos. Spomnimo, da se je Barbari in njenemu Andreju Gračnarju, odličnemu glasbeniku, februarja 2019 rodil prvorojenec Aleks. Lani 4. decembra se mu je pridružil bratec Gašper, kar pomeni, da je letos že upihnil prvo svečko na rojstnodnevni torti.

Barbara in Andrej sta tako valček S tabo, za katerega je melodijo napisal sam Andrej, besedilo je delo Damjana Pasariča, aranžma pa Igorja Podpečana, posnela v svojem studiu Zlati zvoki. Barbara in Andrej sta zapisala, da ga podarjata svojima sinovoma in sta neskončno vesela, da je očitno že našel pot do src poslušalcev, saj so mu ti namenili največ glasov in je postal zmagovalna skladba prvega tedna v decembru na lestvici novih, v oddaji V dobri družbi s Kristijanom na Radiu Maribor.