Božični filmi: najlepše zgodbe našega časa

Božič na kvadrat

Božič na kvadrat

tvspored-service Sam doma

Škrat

Čas deklištva

Holidate

Božične kronike 2

Nova v družini

Imam prijateljico, ki se je že novembra odločila, da je zaključila to leto, in naznanila, da se je začel predbožični čas. Od takrat naprej vsak teden pogleda dva ali tri božične filme, saj pravi, da ji izboljšujejo razpoloženje in ji pomagajo pozabiti na tegobe, ki se dogajajo zunaj njenega doma, poleg tega pa vedno lahko računa na srečen konec. Mar ni to tisto, kar v teh časih potrebujemo prav vsi?Kaj narediti, ko so vajini starši vsi ločeni in vaju hočejo videti za božič? Vzameš si čas za štiri različne božiče, da obiščeš vsakega posebej z vso pravo družinsko disfunkcionalnostjo, ki spada k temu. Podobne in hujše porednosti najdete tudi v filmih Božična žurka v pisarni, Žur pred božičem, Bitka za božič in Poredne mame 2: božič.