Ugotovite, kdo se skriva pod to belo brado? Iznajdljivi Tadej Pišek se je ob ukinjanju igralskih angažmajev prelevil v Božička.

Po domovih naših zvezdnikov že vse utripa in se blešči, saj smo zakorakali v najbolj veseli mesec, ki mu nobena, še tako zoprna nevšečnost ne more odvzeti čarobnosti.Drevesa iz umetnih materialov – pa tudi kakšna naravna jelka ali smrečica se najde med pisano druščino – pričarajo radosten skok v praznični čas, v katerem igrajo glavno vlogo bunkice vseh velikosti in odtenkov, lučke in pisma dobrim možem z željami, da jih obdarijo, če so si to seveda zaslužili.