Mariah Carey v elementu: božič je njen praznik

Pevka Mariah Carey velja za kraljico božiča, ne le zato, ker ta praznik obožuje, pač pa tudi, ker ji je leta 1994 z albumom Merry Christmas uspelo ustvariti najbolje prodajani božični album vseh časov.

FOTO: Profimedia

Prav na tem albumu, kupilo ga je 15 milijonov poslušalcev po vsem svetu, je izdala uspešnico All I Want for Christmas in You, ki je postala del železnega božičnega repertoarja. Nič čudnega torej, da se 52-letnica na svoj najljubši praznik temeljito pripravi ter poskrbi, da je še pravljičen tako zanjo kot za njene oboževalce. Letos jih bo razveselila s kratkim tematskim filmom Mariah's Christmas: The Magic Continues (Mariahin božič: čarovnija se nadaljuje), v katerem nosi čudovito zlato obleko, ki tehta več kot 31 kilogramov.

Zvezdnica je pred kratkim razkrila, da ji jo je moralo pomagati nositi kar šest kavalirjev. Pevka je letos na tržišče poslala tudi piškote za Božička ter božično kolekcijo, v kateri so med drugim okraski v obliki animirane Mariah.