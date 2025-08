Boštjan Romih na obisk k znanemu prijatelju (Suzy)

Med pripravami na prvo samostojno predstavo si je Boštjan Romih privoščil malce oddiha. Odločil se je, da obišče prijatelja, ki živi na odlični lokaciji, daleč od mestnega vrveža in zvedavih pogledov. Skratka na podeželju, idealnem kraju za sprostitev.

Dobro ve, da se je k Binetu Volčiču najbolje odpraviti s praznim želodčkom, saj mojster kulinaričnih dobrot poskrbi, da se brbončicam dobro godi. Voditelj in kmalu še igralec je na posestvu kuharskega chefa neizmerno užival, med razvajanjem je izkoristil priložnost za moške pogovore. Med njima se je z leti spletla tesna vez in oba vesta, da sta vredna zaupanja, zato drug drugemu zlahka odpreta srce. Rdeča nit njunih druženj pa ni objokovanje preteklosti, temveč humor – in z njim nam bo Romih postregel že to jesen. Takrat bo v prvih vrstah tudi Bine, ki ga bo glasno spodbujal in užival v domislicah svojega dolgoletnega prijatelja.