Boštjan in Lara Romih: vesele obletnice v krogu pevskih prijateljev

Boštjan in Lara sta sama organizirala poroko in poskrbela za vse podrobnosti.

Več kot sto svatov se je imenitno zabavalo v enem od portoroških hotelov, civilni in cerkveni obred pa sta bila v Kopru.

Šestdeset gostov na domačem vrtu

Voditelj oddaje Ambienti Boštjan Romih je bil pred 17 leti, ko je na Obali obljubil zvestobo svoji lepi arhitektki Lari, še na stolčku Milijonarja. Nato si je zgradil uspešno kariero in uživa v vseh življenjskih radostih s tremi otroki – Roso, Danom in Lilo. Hitro prizna, da ne bi zmogel vsega brez podpore žene Lare in da ubran zakon ni samoumeven, temveč se je treba zanj truditi in ga negovati. Z Laro to počneta tako s trenutki v dvoje kot z veliko zabavo s pevci APZ, s katerimi sta prepevala, ko sta se spoznala.Odločitev za poroko na Obali je bila soglasna:je med drugim navdušen ribič in ljubitelj morja,pa prihaja iz Kopra, tako da ni bilo dvoma, kje se bosta vzela. Poročiti sta se želela še pred rojstvom prve hčerke, a ju je starševstvo tako navdušilo, da prvi mesec po njenem prihodu v družino nista počela nič drugega, kot se ukvarjala s punčko. Utegnila sta rezervirati le dvorano za zabavo in datum poroke v cerkvi. Nato pa jima je vse steklo kot po maslu: »Organizirala sva se kot reklamna agencija: Lara je bila oblikovni vodja, jaz pa umetniški,« se v šali spominja ženin. Ona je zasnovala celostno podobo poroke, on pa poskrbel, da bo vse teklo brezhibno. Vabila sta poslala tik pred zdajci. Sto povabljencev se je pošteno nasmejalo, ko je v roke dobilo lično vabilo v obliki knjige, v katerem je bilo humoristično dramsko besedilo o glavnih junakih Boštjanu in Lari. Prav tako kot vabila je bila vesela zabava v enem od portoroških hotelov po cerkvenem in civilnem obredu v Kopru. Lari je prečudovito obleko sešila prijateljica, Boštjanu pa so jo tudi naredili po meri.»Obletnica poroke nama je vedno pomembna in vsakič jo proslaviva. Tako ne bom pozabil tiste kmalu po selitvi v novo hišo. Ker nisem imel kakšne posebne ideje, se mi je zdelo fino, da bi ženo za obletnico presenetil z velikim kovinskim kuriščem na travi. Poklical sem v trgovino, in ko sem prodajalcu razložil, zakaj ga potrebujem, me je podprl in mi posebej odprl prodajalno, da sem ga lahko kupil, peljal domov in ženo razveselil z zakurjenim ognjem ob sončnem zahodu,« pove Boštjan, ki zadnja tri leta pripravlja veliko zabavo ob obletnici. Konec junija, ko so dnevi dolgi in noči tople, je kot nalašč za praznovanje. Ker sta se spoznala v pevskem zboru, imata tam še vedno veliko prijateljev, s katerimi se radi družijo. Tako sta se pred tremi leti domislila, da bi ob obletnici poroke povabila pevce domov na zabavo. »Mislila sva, da jih bo prišlo med 20 in 30, pa sva bila neskončno vesela, ko jih je prišlo kar 60! Peli smo pesmi svoje generacije, se šalili in zabavali do jutra. Nekateri so si prinesli šotore in jih postavili na vrtu. Vsakič znova sva vesela teh druženj,« pove in doda, da bo tudi letos konec junija pri njih v Grosupljem zelo veselo.