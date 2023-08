Borut Gombač, pesnik: Navdih ne pade z neba (Suzy)

Na letošnjem ptujskem festivalu Dnevi poezije in vina bo nastopil skupaj s številnimi pesniki in pesnicami z vsega sveta. Ni le pesnik, je tudi pisatelj in dramatik, po poklicu pa knjižničar, ki je prejel Glazerjevo listino in Veronikino nagrado ter bil večkrat nominiran za desetnico in večernico.