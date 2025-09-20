Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška počasi razumeta ženske (Suzy)

V novi epizodi podkasta ŠOKkast sta v studio prišla Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška, igralca in komika, ki sta v pogovoru izpostavila svoje dolgoletne izkušnje na odru in za njim. Zadnje čase imata veliko dela z novo predstavo Penziči, h kateri ju je povabil komik Vid Valič. Kobal, akademski igralec in režiser, ter Meglič, radijski voditelj in komik, sta se spoznala prek skupnih stand up nastopov, a sta hitro našla skupni jezik. »Jaz sem sicer Borisa poznal le preko televizijskih zaslonov. Cenim ga kot akademika in igralca, sploh zaradi njegovega res dobrega smisla za humor,« je priznal Boštjan.

Spregovorila sta tudi o ljubezenskem življenju in razumevanju žensk. Meglič je delil svojo zgodbo o dolgoletni zvezi z ženo Petro, s katero sta skupaj že 42 let. Povedal je, kako sta se spoznala v osnovni šoli in sta skupaj preživela različne življenjske preizkušnje. »Pri 70 letih počasi in čisto malo razumem ženske,« je razkril Kobal, ki je razmišljal o svojih preteklih odnosih in o tem, kako je teater vplival na njegovo osebno življenje. »Pobral je vso mojo osebno in intimno sfero,« je priznal. Iskrenemu pogovoru lahko prisluhnete na www.slovenskenovice.si.