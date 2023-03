Boris Čok: Naravoversto je bilo način življenja (FOTO)

Odraščal je v kraški staroverski družini, tako se spominja njihovih obredov, navad, odnosa do prednikov in načinov zdravljenja. Pranona in ženske pričevalke iz Prelož in Lokve so mu zaupale svoje spomine, ki jih je kot ljudsko izročilo v sodelovanju s SAZU-jem izdal leta 2012 v knjigi V siju mesečine.