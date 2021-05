Boris Cavazza žari: Med Romi je najlepše

Snemanje celovečerca Dedek gre na jug je v sklepni fazi in nasmeh na obrazu glavnega junaka Borisa Cavazze že naznanja, da lahko pričakujemo odličen izdelek.



V njem ne bo manjkalo romskih motivov, ki so tudi sicer že večkrat obogatili slovenske filme. Legendarni igralec je ovekovečil trenutek z enim od pomembnih likov v prihajajoči različici slavne babice, ki je odšla na jug že leta 1991, in ustvaril prizor za spominski album.



S tem je poudaril pomembno dejstvo, da je v družbi slovenskih Romov lahko zelo veselo in zabavno, čeprav jih nekateri nenehno povezujejo le s črno kroniko. Boris bo tako v svoj bogati filmski arhiv že kmalu dodal naslednjo uspešnico, ta pa še zdaleč ne bo zadnja v njegovi sanjski karieri, saj ga čakajo že nove vloge.



