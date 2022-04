Borijo se za planet: to so najbolj zeleni zvezdniki (FOTO)

Vemo, da že odkimavate, češ da so to isti zvezdniki, ki se vozijo z zasebnimi letali, dopustujejo na jahtah in imajo gromozanske dvorce, ki terjajo veliko razsvetljave. Veliko tega najbrž drži, a hkrati so zbrana slavna imena tudi tista, ki največ pripomorejo k razgledanosti in ozaveščenosti o pomembnosti recikliranja, varčevanja z naravnimi viri in spodbujanja k bolj trajnostnemu načinu življenja. Gisele Bündchen Brazilski supermodel ve, kako pomembna je narava za zanamce. Mama dveh otrok je že leta 2004 začela opozarjati na pomembnost čiste vode, je avtorica več okoljevarstvenih pobud, od...