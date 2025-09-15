Borec Fredi Miler: Vrnil se je po težki bolezni (Suzy)

Na kmetiji Štajerski cvet v Andrencih pri Cerkvenjaku so ob zvokih domačih melodij organizirali snemanje oddaje Polka in majolka.

Dogodek je združil več kot 20 nastopajočih in številne obiskovalce, ki so se ob zvokih slovenske zabavne in narodnozabavne glasbe zavrteli do poznih ur. Tam je bil na veselje številnih tudi koroški pevec Fredi Miler, ki je občinstvo navdušil v trenutku, ko je stopil na oder. To je namreč njegova nova vrnitev na sceno, potem ko je v začetku leta javno spregovoril o tem, da so mu zdravniki že tretjič odkrili raka na sečnem mehurju.

Po operaciji je sledilo okrevanje, med katerimi so mnogi Fredija spodbujali, naj dvigne glavo in se ne preda. Tako je nastala njegova nova pesem, ki jo je izdal na vrhuncu poletja. Glasbenik pravi, da je pesem z naslovom Dvigni glavo osebna in močna zgodba o vrnitvi, notranji moči in o tem, kako pomembno je, da človek nikoli ne odneha.