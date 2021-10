Bondove melodije (FOTO)

Brez Madonne ne gre.

V teh dneh je v kinematografe prispel najnovejši film o kultnem britanskem tajnem agentu 007. Franšiza že od leta 1962 med zvezde pošilja igralce, ki upodobijo Jamesa Bonda, in dekleta, ki nastopajo v vlogi filmskih lepotic, legendarna pa postane tudi osrednja pesem in pevec, ki jo prepeva.Letos je čast doletela mlado ameriško pevko. Pred njo so za Bonda peli(1965),(1967) in skupina Wings, ki je leta 1973 prepevala skladbo Live and Let Die, ki jo je spisal. Največkrat, kar trikrat, je Bondovo vodilno pesem prepevala Valižanka. Prva Bondova pesem, ki je osvojila vrh britanske pop lestvice, je bila A View to A Kill skupine Duran Duran.je leta 1995 prepevala GoldenEye,pa dve leti za njo Tomorrow Never Dies. V vlogi Bondove pevke je nastopila tudi, ki je 2002. v pesmi pozivala: Die Another Day. Leta 2013 je Bondova pesem prvič prejela oskarja, za kar je zaslužnas komadom Skyfall.