Bond in njegova dekleta

V šestdesetih letih se je zamenjalo kar šest igralcev (in eden v parodiji), vsak od njih pa je imel svoje dekle ali celo tri. Roald Dahl, bolje znan kot avtor otroških knjig, je ob pisanju scenarija za Samo dvakrat se živi ugotovil, da je najbolje, da ima James tri dekleta: prvo, ki kaj hitro umre v njegovem objemu, drugo, ki se sčasoma izkaže za zlobno, in tretje, ki preživi in je njegova ljubica.

Roger Moore, Tanya Roberts in Grace Jones Ker je odigral v največ Bondovih filmih (kar sedmih), je imel tudi največ deklet. V filmu Od tarče do smrti je drugo, manj pomembno Bondovo dekle kot lik razvito še bolj kot glavno, za kar se imamo nedvomno zahvaliti tudi nepozabni Grace Jones, ki je s svojo upodobitvijo poskrbela za nepozabno May Day ob Tanyi Roberts, ki je igrala vnukinjo pomembnega oljnega mogotca.

Timothy Dalton in Maryam d'Abo Angleška igralka, ki je upodobila češko čelistko z imenom Kara Milovy, se pogosto uvršča na sam vrh Bondovih deklet, ki imajo najboljšo kemijo z agentom 007. Kara je zelo bojevita in pogumna, poleg tega pa je prav nič ne zmoti, da kovček za njen godalni instrument uporabita za sani.

Daniel Craig in Monica Bellucci Italijanka je pri petdesetih postala najstarejša igralka v tej vlogi, a kot je sama povedala, se ima za Bondovo žensko, ne dekle. Monica igra Lucio Sciarro, lepo in nedotakljivo vdovo profesionalnega morilca in zloglasnega zločinca.

George Lazenby in Diana Rigg Tracy Di Vicenzo je bilo edino Bondovo dekle, ki se je z agentom celo poročilo, vendar ni dočakalo srečnega konca. Grofica, ki je že vdova, mu obljubi večno zvestobo, imata celo poročno torto in zabavo. 007 se je tako v resnici zaljubil samo dvakrat, drugič v Vesper Lynd, ki jo igra Eva Green v novejši različici filma Casino Royale, ki ni parodija, a se Vesper izkaže za zlobnico.

Sean Connery in Ursula Andress Švicarska igralka in manekenka je s svojim bikinijem v filmu Dr. No spremenila filmsko zgodovino. Igrala je odločno iskalko školjk Honey Ryder, ki je s povsem samosvojim značajem utrla pot drugim dekletom v Bondovih filmih. To je bil tudi eden zgodnejših trenutkov, da je bilo takšno kopalno oblačilo prikazano na filmskem platnu, saj se je prej zdelo preprosto preveč pohujšljivo.

Pierce Brosnan in Halle Berry Giacinto 'Jinx' Johnson je v Umri kdaj drugič odigrala igralka, ki je ravno v času snemanja prejela oskarja za glavno žensko vlogo. Njen lik je bil v filmu tako priljubljen, da so se pogovarjali celo, da bi ji ponudili samostojno franšizo. Nosila je podobne bikinke kot Ursula Andress, oboje so zdaj del zgodovine.