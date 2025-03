Bom, dokler bom lahko, obljublja možu Ursula Luthar (Suzy)

Mariborska pevka stopa na samostojno glasbeno pot z intimno skladbo Dokler lahko, ki jo je napisala ob poroki za svojega moža. Pesem govori o življenjskih obžalovanjih ter boljšem pristopu k ljubezni, medsebojnim odnosom in predanosti pravi osebi. »To je moja zaobljuba v glasbeni obliki – obljuba, da se je za ljubezen vredno truditi vsak dan,« pravi Ursula. Skladbo je z možem Juretom Matozom, človekom mnogih talentov – od oblikovanja zvoka do fotografiranja –, ki je sodeloval tudi pri ustvarjanju aranžmaja in je poskrbel za produkcijo, posnela kar doma.

Pevka Ursula je poročno zaobljubo svojemu možu spisala kar v glasbeni obliki.

Pridružil se jima je še kitarist Emir Ibrakić. Ursulo sicer že poznamo iz zasedb, kot so Perpetuum Jazzile, Slo Blues in Satori, v glasbi se giblje od mladih nog. Začela je z igranjem prečne flavte in z njo končala Srednjo glasbeno in baletno šolo v Mariboru, študij jazz in pop petja pa je z odliko zaključila v Celovcu. Kot samostojna pevka se predstavlja v povsem novi, najbolj iskreni luči doslej.