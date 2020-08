Bolezen se začne že v glavi

Pred kratkim je izšla njena knjiga Post, seme zdravja, ki ni za vsakogar, to pravi tudi ona sama. »To je butična knjiga za ljudi, ki so pripravljeni premakniti svoje življenje na bolje, spremeniti prehranske navade in življenjski slog.« V njej ne najdete celotnega protokola, ki je sam po sebi zapleten proces, pravi Bilka Baloh. »Zbrala sem primere o tem, kako sem s prehranskim načrtom ponudila podporo nekomu, ki je šel skozi kemoterapijo ipd. V knjigi so zbrane moje izkušnje in izkušnje mojih strank. Bolezen ne nastane zaradi porušenega stanja v črevesnem mikrobiomu, ampak se začne že v glavi – zaradi slabih vibracij in ...