Bolečina Tima Kevina Ravnjaka: ločitev ga je zadela kot strela z jasnega!

Že od malega je vajen garati za uspehe in prebroditi težke trenutke, ki jih v njegovem življenju ni bilo malo. Znano je namreč, da le redki pridejo v svetovni športni vrh in da je tistih, ki poskušajo, veliko več kot zmagovalcev na koncu. Usoda je Timu Kevinu Ravnjaku že velikokrat pokazala zobe. Vedno pa je vse počel strastno in predano. Že zelo zgodaj je bilo jasno, da je spretnejši in hitrejši od sovrstnikov – shodil je pri devetih mesecih in pol, pri enem letu je že samostojno naredil preval naprej. Katerega koli športa se je lotil, je bil vedno med najboljšimi, naj je šlo ...