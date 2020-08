Bolečina Jurija Batagelja: žaluje za očetom

Plesalec, plesni učitelj in mentor Jurij Batagelj se je pred nekaj dnevi poslovil od svojega dragega očeta. Na instagramu je objavil fotografijo, ki je nastala v njegovem otroštvu, ob njej pa se je z ganljivim zapisom poklonil svojemu vzorniku. »Hvala ti za vse tiste poglede, polne ponosa in občudovanja. Pomenili so mi več kot tisoč besed in pohval. Zaradi njih sem letal visoko v nebo, bil neustrašen in živel svoje sanje. Počivaj v miru, dragi moj tata. Rad te imam!« Jurij je nekoč priznal, da je začel plesati zelo pozno, pri dvanajstih letih, pred tem je aktivno smučal. »Ko mi sneg in mraz nista več ustrezala, sem se vpisal v plesno šolo. Sam. Spomnim se dne, ko sem prišel domov in staršem povedal, da bom plesalec. Seveda je bil to velik šok za družino, saj sem bil precej živahen, hiperaktiven otrok, ki so se ga povsod izogibali. Nenavadno je bilo tudi za očeta, bil je namreč nogometaš,« je dejal Jurij, ki pa ga je oče kljub temu, da si je izbral povsem drugačno pot kot on, vedno podpiral.