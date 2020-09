Boji se, da bi se nalezel

Čeprav mnogi glasbeniki zaradi omejitev ne morejo opravljati svojega dela, je Vili Resnik eden redkih srečnežev, ki ima tudi v teh poletnih dneh obilico nastopov.



»To pa zato, ker se nisem nikoli imel za veliko zvezdo, temveč sem in ostajam ljudski človek, čigar poslanstvo je zabavati ljudi. To dobro vedo in me z veseljem povabijo, da jim popestrim okrogle obletnice, rojstne dneve in druga slavja. Vesel in hvaležen sem, da tudi po toliko letih še vedno živim od svojega dela,« pove Vili, ki pa vseeno ni povsem ravnodušen, ko od doma odhaja na nastope.



»Kljub previdnosti je vedno prisoten strah pred okužbo. V teoriji mi je vse jasno, kako se je treba paziti, a drugo je praksa. Tudi moja Tamara me ves čas spodbuja, naj se čuvam. Na srečo sem v dobri kondiciji, in četudi bi se kaj zgodilo, upam, da bi jo dobro odnesel,« pravi 57-letnik, ki bo decembra postal še prvič dedek.