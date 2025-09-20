Bojanu Cvjetićaninu ljubezen prinesla filmsko vlogo (Suzy)

NASTOP V BOSANSKI PRAVLJICI

Ob Bojanu bo zaigrala tudi njegova srčna izbranka, kar je še dodaten razlog, da uživa pred kamerami in za njimi.

Zbližanje s priljubljeno bosansko pevko Džejlo Ramović je Bojanu Cvjetićaninu prineslo še eno vrhunsko priložnost. Režiser filma Pisma snova Haris Dubica ga je povabil na avdicijo za glavno vlogo. »Nisem bil dovolj prepričljiv, zato mi je ponudil, da bi igral stransko vlogo Kemala. Z navdušenjem sem sprejel priložnost, saj sem se med branjem scenarija razjokal od ganjenosti in nasmejal do solz od pristnega bosanskega humorja. A prava magija se je začela s snemanjem. Zelo smo se zbližali in spletle so se tesne prijateljske vezi,« je povedal pevec, o katerem na Balkanu govorijo v ...