Bojan obvlada!

O pevcu skupine Jocker Out smo že večkrat pisali, da je nova zvezda na domačem glasbenem nebu. Mladi šarmer je o tem prepričal tudi Vesno Milek, ki je navdušena nad karizmo, talentom, prikupnostjo in razgledanostjo Bojana Cvjetićanina.



Novinarka, pisateljica in voditeljica se rada poglobi v človekovo ustvarjalno bit, a ima redko priložnost, da v svoji oddaji gosti tako mlade bisere. Ljubljančan jo je očaral s pristopom, za nameček pa je v roke vzel kitaro in zapel, kot zna le on.



Ni jih veliko, ki vzamejo sapo Milekovi in brez odvečne samovšečnosti dokažejo, da bi si jih vsaka tašča želela za zeta. Vesna nam je zaupala, da ga bo z zanimanjem spremljala in se veselila njegovih podvigov.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: